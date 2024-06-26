Редкий прямой контакт — Bloomberg о телефонном разговоре министров обороны России и США

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил по телефону с российским коллегой Андреем Белоусовым, передаёт Bloomberg. В Пентагоне отметили, что среди прочего главы оборонных ведомств обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Андрей Белоусов, который занял должность в мае этого года, впервые провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе американской стороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

В ходе брифинга пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер отметил, что главы оборонных ведомств обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине. При этом Остин указал на важность сохранения коммуникаций между Москвой и Вашингтоном.

Райдер отметил, что последний разговор министров обороны России и Соединённых Штатов состоялся в марте 2023 года, когда должность ещё занимал Сергей Шойгу. Как напоминает новостное агентство, прямые коммуникации между Москвой и Вашингтоном были практически полностью прерваны с начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года.