Редкий прямой контакт — Bloomberg о телефонном разговоре министров обороны России и США

18:15
Дацюк — о включении в Зал славы: сначала обрадовался, а теперь начинаю переваривать
Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Павел Дацюк прокомментировал своё включение в Зал хоккейной славы.
18:12
Вучич: завершение конфликта на Украине в текущих условиях невозможно
Завершение вооружённого конфликта на Украине в текущих условиях невозможно, несмотря на инициативу, с которой выступил Китай. Такую точку зрения высказал президент Сербии Александр Вучич.
18:10
Стали известны стартовые составы Словакии и Румынии на матч Евро
Объявлены стартовые составы сборных Словакии и Румынии на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
18:09
Политолог Лукьянов прокомментировал ситуацию с расширением БРИКС
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов прокомментировал сообщение о том, что страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов.
18:08
Специалист Васильев прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья
Руководитель офиса «Новослободское» агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Денис Васильев прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.
18:05
Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру
Президент России Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру в городе Сергиевом Посаде в Московской области.
18:04
Украина и Бельгия объявили стартовые составы на матч Евро-2024
Стали известны стартовые составы сборных Украины и Бельгии на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
18:04
Трамп пообещал освободить Гершковича в случае победы на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал освободить американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже, в случае своей победы на выборах.
17:59
Объявлены лауреаты премии «Экология — дело каждого»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала лауреатов международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».
17:52
Мартинес: Португалия — претендент на победу на Евро, но не фаворит
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сыграет с Грузией с первых минут.
17:49
В ЕС анонсировали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной
Высокопоставленный представитель ЕС анонсировал подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной 27 июня на полях саммита в Европе.
17:41
В Ростовской области произошёл пожар после взрыва бытового баллонного газа
Взрыв бытового баллонного газа спровоцировал пожар в Семикаракорске Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
17:39
Савосин: для меня Медиалига сейчас интереснее, чем Евро-2024
Российский фигурист Роман Савосин рассказал, почему ему неинтересен чемпионат Европы — 2024 по футболу.
17:37
Мужчина спас соседку от насильника в Люберцах
Мужчина спас соседку от насильника в Люберцах: нападавший выследил женщину у лесополосы и хотел пойти на преступление.
17:34
Дело возбудили после приготовления пищи на Вечном огне в Ленобласти
Двое жителей города Кириши в Ленинградской области приготовили продукты на Вечном огне в парке Победы, после чего употребили их в пищу. В отношении 18-летних молодых людей возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма группой лиц.
17:28
Волков: хорошо, что «Зенит» стал чемпионом в минувшем сезоне
Защитник Сергей Волков, перешедший из «Краснодара» в «Зенит», рассказал о своих целях в новом клубе.
17:23
Белорусские пограничники нашли тело погибшего беженца на границе с Латвией
Белорусские пограничники 25 июня обнаружили на границе с Латвией тело погибшего беженца. Мужчина находился на спальном мешке, на нём были джинсы и одежда, но обувь отсутствовала.
17:18
Губерниев резко ответил Вяльбе, которая пожаловалась на излишнюю рекламу Евро-2024
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, которая пожаловалась на малое количество трансляций с Игр БРИКС и излишнюю рекламу чемпионата Европы по футболу.
17:14
Четверых пострадавших при обстреле Севастополя детей прооперировали в РДКБ
Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели операции четверым детям, пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю.
17:14
В офисе Зеленского осудили украинцев, которые поднимают тему коррупции в стране
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак осудил граждан, которые поднимают тему коррупции на Украине.
17:10
Косметолог Ваулина рекомендовала использовать летом универсальные уходовые средства
Косметолог Марина Ваулина посоветовала использовать летом универсальные уходовые средства.
17:10
Финэксперт Кузнецова рассказала о плюсах финансовой стратегии
Инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова рассказала о плюсах финансовой стратегии.
17:10
В Роскачестве рассказали, как распознать шпионские программы в смартфоне
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как распознать и избавиться от шпионских программ в смартфоне.
17:09
Специалист Денисова посоветовала пробовать редкие блюда маленькими порциями
Старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова посоветовала пробовать редкие блюда, в том числе блюда национальных кухонь, маленькими порциями, чтобы избежать аллергии или обострения хронических заболеваний пищеварительной системы.
17:09
Финансист Моргунова рассказала о способах сохранить сотрудника в компании
Сооснователь интернет-бухгалтерии «Моё дело» Анастасия Моргунова рассказала, как компании могут сохранить сотрудника.
17:08
У большинства россиян снижается мотивация для работы летом
Согласно новому исследованию, большинство жителей России оценивают своё желание работать летом относительно других времён года как низкое (50%) или среднее (39%).
17:08
Кобелев: Роналду — это бренд, Португалия, уверенность, спокойствие, подсказ
Российский тренер Андрей Кобелев высказал мнение о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
17:08
Фестиваль «День молодёжи» состоится 29—30 июня в парке «Ходынское поле»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем фестивале «День молодёжи», который пройдёт 29—30 июня в парке «Ходынское поле».
17:07
В Москве введут участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до конца года
В Москве в 2024 году введут участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
17:07
В Москве откроют ещё два культурно-досуговых центра в 2024 году
В Москве в 2024 году откроют ещё два культурно-досуговых центра в районах Южное Медведково и Северное Бутово, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
17:07
Суд в Москве заочно арестовал экс-главу «Группы ГАЗ» Эберхардсона
Таганский районный суд города Москвы заочно арестовал экс-председателя правления «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона.
17:07
Самым продуктивным городом России в июне назвали Челябинск
Согласно новому исследованию, Челябинск признан самым продуктивным городом России в июне.
17:06
Перинатальный центр Тюмени обязали выплатить компенсацию из-за гибели ребёнка
В Тюмени областной перинатальный центр обязали выплатить компенсацию из-за гибели ребёнка.
17:05
На фармзаводе в Кургане построят логистический центр
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о строительстве логистического центра площадью 16 тыс. кв. м на территории завода «Синтез».
17:05
Вирусолог Вострухов назвал вакцинацию лучшей защитой от ротавируса
Директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности Экспертного совета России, гендиректор аккредитованной испытательной лаборатории ООО «Олфарм», вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов назвал вакцинацию самой эффективной защитой от ротавируса.
17:04
Эксперт Позаченюк рассказала об ошибках при оформлении ипотеки
Руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк рассказала об основных ошибках при оформлении ипотеки.
17:04
В Карелии откроют 16 новых гостиниц и других мест размещения в 2024 году
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об открытии в 2024 году 16 новых объектов для проживания, рассчитанных на 1,2 тыс. туристов в сутки.
17:03
Калининградский университет попал в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников
Балтийский федеральный университет им. И. Канта занял 20 место в рейтинге российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов.
17:02
В ЯНАО высказались о влиянии глобального потепления на озеленение
Профессор кафедры ландшафтного строительства Уральского государственного лесотехнического университета Людмила Аткина рассказала о влиянии глобального потепления на озеленение.
17:01
Спасатели прокомментировали ситуацию с лесными пожарами на Ямале
В ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионе.
17:01
На юго-западе Москвы построят городскую поликлинику
В Москве на улице Вавилова в 2024 году возведут городскую поликлинику, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
17:00
В Москве демонтировали 100 домов по программе реновации с начала года
В Москве в рамках реализации программы реновации с начала 2024 года демонтировали 100 домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
16:59
Депутат Гутенёв заявил, что новый генсек НАТО не изменит политику организации
Депутат Госдумы Владимир Гутенёв подчеркнул в беседе с RT, что назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО не изменит политику альянса.
16:58
В Кургане рассказали о планах по обновлению автобусного парка
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о планах по обновлению автобусного парка в регионе.
16:56
Самые высокие зарплаты в ЯНАО в II квартале предлагали директорам
В Ямало-Ненецком автономном округе в II квартале 2024 года самые высокие зарплаты предлагали директорам, геодезистам и сварщикам.
16:55
Депутат: не имеет значения, кто будет номинально занимать пост генсека НАТО
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, первый заместитель председателя комитета по обороне заявил в беседе с RT, что не имеет значения, кто будет номинально занимать пост генсека НАТО, так как все решения принимаются в США.
16:54
Аграриям выплатили более 1 млрд компенсаций за гибель посевов при заморозках
Страховые компании выплатили более 1 млрд рублей компенсаций аграриям, чьи посевы погибли из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
16:52
Мор — о Сербии на Евро: нет коллектива, нет команды, хотя состав сильный
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал вылет сборной Сербии с чемпионата Европы — 2024 в Германии.
16:45
Большинство россиян оставляют чаевые в кафе и ресторанах
Новое исследование показало, что чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах.
16:45
Россияне стали чаще интересоваться отдыхом в Калининграде и Краснодаре
Согласно новому исследованию, россияне стали чаще выбирать отдых в Калининграде и Краснодаре.