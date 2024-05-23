После распада Советского Союза Россия протянула Западу оливковую ветвь, а в ответ получила экспансию на свои границы и санкции, пишет American Thinker. Однако в результате эти санкции вредят Западу больше, чем России, и она выйдет из конфликта окрепшей, уверен автор статьи.

В конце 20 века Советский Союз находился на пике своего глобального влияния. Он был проникнут убеждением, что будущее принадлежит коммунизму, а его господство предопределено и бесконечно, пишет политолог Александр Марковский в статье для American Thinker.

Но в 1991 году СССР неожиданно распался, как и Варшавский договор, и новообразованное государство, Российская Федерация, осудило коммунизм и протянуло оливковую ветвь на Запад. В противоположность этому, Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО решили извлечь выгоду из отчаянного периода российской истории, в частности, ослабленной экономики и раздробленных вооруженных сил, предприняв провокационный и угрожающий шаг по расширению НАТО ближе к порогу России.

Комментируя это решение, Джордж Кеннан, известный эксперт по анализу России и очень влиятельный американский дипломат в 20-м веке, а также автор «Политики сдерживания», которая в итоге привела к падению коммунизма, заявил в 1998 году: «Я думаю, что русские постепенно будут реагировать достаточно негативно, и это повлияет на их политику. Я считаю, что это трагическая ошибка. Для этого не было никаких оснований. Никто никому не угрожал. Эта экспансия заставит отцов-основателей этой страны перевернуться в гробу».

Западные лидеры проигнорировали пророческое предупреждение Джорджа Кеннана, отметая любую потенциальную негативную реакцию со стороны того, что сенатор Джон Маккейн назвал «бензоколонкой, маскирующейся под страну». Они невежественно полагали, что в случае враждебного ответа экономических санкций будет достаточно, чтобы подавить любое сопротивление и подчинить Россию.

На другом конце земного шара находился Андрей Белоусов, нынешний министр обороны России и в то время доверенный экономический советник Путина. Будучи видным экономистом, Белоусов убедил Путина в том, что, вопреки широко распространенным ожиданиям, российская экономика не только преодолеет западные санкции и сохранит свой экспортный потенциал, но и санкции навредят Западу и ослабят его больше, чем Россию. Кроме того, санкции вынудят российские предприятия производить товары и предоставлять услуги, которые ранее поставлялись с Запада, тем самым диверсифицируя промышленную базу и снижая зависимость от импорта.

Парадоксально, но, когда санкции были введены, эффект оказался даже лучше, чем изначально ожидал Белоусов. Санкции нарушили основные принципы капитализма, такие как неприкосновенность контрактов, защита частной собственности и доверие к банковской системе. В результате отпала необходимость приобретать лицензии на собственные технологии и продукты, так как российский бизнес смог легко их тиражировать. Это была большая неожиданная удача для российской экономики, пишет American Thinker.

Назначение Белоусова на пост министра обороны стало признанием его правоты. Российская экономика оказалась значительно сильнее, чем ожидалось, в то время как совокупные экономики Запада, превысившие российский ВВП в 20 раз, оказались гораздо слабее, чем представлялось ранее.

Россия сумела превзойти Запад в производстве материальной части и военной техники, продемонстрировав быструю адаптацию своей промышленности и армии к любому сложному оружию, развернутому НАТО, а также добившись успехов в современной войне.

Недавнее увеличение Москвой военных расходов с 4,1% до 7,8% ВВП говорит о том, что Белоусов также сделал акцент на государственных расходах для увеличения производства вооружений и, следовательно, стимулирования экономики, отмечается в материале.

Россия не только стремится восстановить и расширить свой военно-промышленный комплекс, но и намерена использовать его в качестве источника дохода. Московская выставка уничтоженной на Украине западной бронетехники служит не только для поднятия патриотизма среди российского населения, но и для демонстрации потенциальным иностранным покупателям недостатков западной техники, в частности американской. Ключевой посыл заключается в том, что российское оружие не только не уступает западному; В некоторых аспектах они даже превосходят его и стоит гораздо дешевле.

Друзья и враги по всему миру признали способность России выдержать санкции и противостоять США и объединенной Европе в экономическом и военном отношении. По мере того, как ход войны постепенно благоприятствовал России, цели Путина стали геополитическими, а не военными. Во время своего недавнего визита в Китай он представил себя эмиссаром судьбы, чья миссия заключается в восстановлении национального величия России и взятии на себя важной роли в отношениях между Востоком и Западом.

Несмотря на то, что вопрос о создании альянса не обсуждался, экономическому, военному и дипломатическому сотрудничеству способствуют многочисленные национальные интересы. Эти интересы продиктованы прежде всего западной торговой практикой, несовместимой с философией свободного рыночного капитализма и распространением моральных ценностей, к которым народы России и Китая испытывают взаимное презрение.

Эпиктет, греческий философ-стоик, писал около 2000 лет назад: «Мы не можем выбирать наши внешние обстоятельства, но мы всегда можем выбирать, как реагировать на них». Западные лидеры, отличительной чертой которых является отрицательный IQ, спровоцировали ненужную войну расширением НАТО на восток. Как заметил Джордж Кеннан: «Никто никому не угрожал».

Предполагалось, что война ослабит Россию, но она привела к обратному результату, чем тот, к которому стремились Вашингтон и его союзники по НАТО. Реакция России на невзгоды, скорее всего, приведет к тому, что Россия выйдет из этого конфликта еще более сильной в экономическом и политическом плане, чем раньше, уверен автор.