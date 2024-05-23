WSJ: украинская промышленность тщетно пытается восполнить женщинами острую нехватку мужчин

Многие промышленные предприятия на Украине испытывают дефицит кадров, поскольку многие мужчины находятся на фронте. Компании пытаются восполнить растущий пробел с помощью найма или переобучения сотрудниц-женщин, но пока эти усилия не приносят заметный результат, пишет The Wall Street Journal.

На фоне третьего года конфликта некоторые украинки находят работу в непривычных секторах экономики, в том числе в угольном деле. С их помощью компании пытаются восполнить растущую нехватку мужчин, пишет The Wall Street Journal.

Массовое перемещение населения в западные регионы вдали от линии фронта усилило кадровый голод на востоке, где сконцентрирована тяжёлая промышленность. Отрасли, в которых преобладают мужчины, такие как строительство, сельское хозяйство и транспорт, непропорционально сильно страдают от мобилизации, поясняет издание.

Некоторые компании переобучают или нанимают сотрудниц на специальности слесарей, электриков и водителей, но многие места остаются вакантными. «Если кто-то считает, что у наших фабрик выстроилась очередь женщин, то он ошибается», — заявила WSJ руководитель отдела кадров крупнейшего металлургического предприятия страны «Метинвест» Татьяна Петрук.

По данным крупнейшего украинского портала объявлений, количество вакансий в прошлом месяце было выше, чем до начала спецоперации. Среди более чем 600 предприятий, 75% назвали дефицит рабочих рук своей самой большой проблемой в этом году.

Бизнесмены призывают местные власти освободить большее число своих работников от службы, утверждая, что для поддержания военных действий необходима сильная экономика. Но у Киева нет особого выбора, поскольку его потрёпанные войска сейчас теряют позиции на востоке и севере страны, обращает внимание WSJ.