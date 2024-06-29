Пушков: после дебатов Байдена и Трампа в США назревает политическая драма
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам сенатора, такое положение в Соединённых Штатах обусловлено тем, что Байден в прямом эфире показал свою неспособность руководить страной.
Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.
Также газета The Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах.