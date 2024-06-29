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Пушков: после дебатов Байдена и Трампа в США назревает политическая драма

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в США назревает крупная политическая драма после дебатов нынешнего американского лидера Джо Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, такое положение в Соединённых Штатах обусловлено тем, что Байден в прямом эфире показал свою неспособность руководить страной.

Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Также газета The Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах.

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