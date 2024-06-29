Эксперт Коротченко: ответом России на американские РСМД может стать «Искандер-М»
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, такие возможности могут быть реализованы при наличии соответствующего политического решения и выделении необходимых финансовых средств.
Ранее ОТРК «Искандер» поразил украинский дивизион ЗРК С-300 на Полтавщине.
Также сообщалось, как Россия провела учения нестратегических ядерных сил с комплексами «Искандер-М».