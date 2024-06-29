Эксперт Коротченко: ответом России на американские РСМД может стать «Искандер-М»

Версия ракеты увеличенной дальности для комплекса «Искандер-М» и новый комплекс средней дальности на базе одного из подвижных грунтовых ракетных комплексов разработки корпорации «Московский институт теплотехники» могут появиться в России в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности у границ нашей страны.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, такие возможности могут быть реализованы при наличии соответствующего политического решения и выделении необходимых финансовых средств.

Ранее ОТРК «Искандер» поразил украинский дивизион ЗРК С-300 на Полтавщине.

Также сообщалось, как Россия провела учения нестратегических ядерных сил с комплексами «Искандер-М».