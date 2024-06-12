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«Отрезвить горячие головы»: как РФ проводит учения нестратегических ядерных сил с комплексами «Искандер-М»

В России проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил

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Александр Карпов
Ракетчики Ленинградского военного округа во время второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработают скрытное выдвижение комплексов «Искандер-М» в позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков, сообщили в Минобороны РФ. Второй этап манёвров стартовал 11 июня. Ранее в Кремле заявили, что учения стали ответом на эскалационную риторику Запада. Военные эксперты отмечают, что в нынешней военно-политической обстановке такие комплексы, как «Искандер-М», особенно востребованы и актуальны как средство обеспечения безопасности РФ.
«Отрезвить горячие головы»: как РФ проводит учения нестратегических ядерных сил с комплексами «Искандер-М»
  • «Искандер-М»
  • РИА Новости

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отработают учебно-боевые задачи с использованием комплексов «Искандер-М», сообщили в Минобороны России.

«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в манёврах примут участие корабли ВМФ России, экипажи которых снарядят учебными специальными боевыми частями крылатые ракеты морского базирования, после чего будут осуществлены выходы в назначенные районы патрулирования.

Этапы безопасности

Напомним, что первый этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России 21 мая. В Кремле отмечали, что поводом для их проведения стали заявления западных политиков о «готовности и даже намерении отправить вооружённые контингенты на Украину».

«То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряжённости. Он беспрецедентный. И конечно, он требует особого внимания и особых мер», — подчеркнул тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На первом этапе учений ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

В свою очередь, подразделения ВКС России отработали установку специальных боевых частей на авиационные средства поражения, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

В то же время проверку готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия провела и Белоруссия. Второй этап учений начался 11 июня.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — сообщили в Минобороны РФ.

Наследник эпохи разрядки

Комплекс «Искандер-М» — это одна из модификаций ОТРК «Искандер», использующая квазибаллистические ракеты 9М723. «Искандер» предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Разработка этого комплекса началась в конце 1980-х годов, после того как США и СССР заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда руководство Советского Союза в качестве жеста доброй воли включило в список подлежащего утилизации вооружения оперативно-тактический комплекс 9К714 «Ока», который в него первоначально не входил. «Ока» при этом считалась лучшим в мире ОТРК конца 1980-х годов. После этого руководитель Коломенского КБ машиностроения (КБМ), знаменитый конструктор ракетного вооружения Сергей Непобедимый убедил руководство СССР поддержать разработку нового ОТРК, не подпадающего под условия ДРСМД, то есть имеющего максимальную дальность в пределах 500 км.

Созданный в результате этих работ «Искандер» был принят на вооружение в 2006 году.

  • «Искандер-М»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Главным отличием этого комплекса от его предшественников (ОТРК «Точка-У» и «Ока») является размещение двух ракет на пусковой установке. Такая компоновка значительно повышает огневую мощь ракетных расчётов, а интервал в одну минуту между пусками ракет по разным целям обеспечивает высокую огневую производительность, отмечают эксперты.

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В 2017 году генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин сообщил, что для комплекса «Искандер-М» создано по меньшей мере семь типов ракет. А в октябре 2022-го Кашин заявил, что возможности ОТРК будут и в дальнейшем наращиваться за счёт ввода в его состав новых, более мощных ракет.

«Та инфраструктура, которая создана под «Искандер», наверное, прослужит лет 30 — в зависимости от ситуации, которая будет меняться. Но при этом, думаю, мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего за счёт ввода в его состав новых, более совершенных ракет», — сказал генеральный конструктор КБМ в эфире телеканала «Звезда».

Тактико-технические характеристики комплекса «Искандер-М» официально не публиковались, однако, согласно открытым данным, дальность полёта его ракет составляет до 500 км.

Эти ОТРК неоднократно привлекали к себе внимание западного военно-экспертного сообщества и профильных изданий. Так, американский военно-политический журнал The National Interest в материале «Искандер»: российские ракеты мобильного базирования, которые возненавидели в НАТО» отмечал, что эти ОТРК могут поражать цели как обычными, так и ядерными ракетами с высокой точностью.

  • «Искандер»: российские ракеты мобильного базирования, которые возненавидели в НАТО»
  • © The National Interest

«По данным Центра стратегических и международных исследований, ракета «Искандер-М» способна поражать цели с отклонением не более 10—20 м, опираясь на сочетание нескольких систем наведения (радиолокационное корреляционное по изображению рельефа местности, посредством ГЛОНАСС, а также инерциальное)», — подчёркивалось в материале издания.

Особая важность

Нынешние учения призваны продемонстрировать Западу решимость РФ обеспечивать свою безопасность, сказал в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

«Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений, посылая чёткий сигнал коллективному Западу: комплексы «Искандер-М» с нестратегическим ядерным оружием готовы обеспечить безопасность наших стран», — сказал эксперт.

В свою очередь, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил в комментарии RT, что учения с использованием комплексов «Искандер-М» — это ответ на эскалационную риторику стран Запада, которые дают Киеву разрешение использовать предоставленное ими ударное вооружение для атак по территории России.

  • «Искандер-М»
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«В рамках второго этапа учений будет отработано применение тактического ядерного оружия. Ранее руководство страны допустило изменение ядерной доктрины с учётом необходимости ответа на неприемлемые и эскалационные действия США и их союзников по НАТО. Можно допустить, что она будет изменена для возможности ответа в случае ударов по территории РФ, её стратегических объектов, с помощью конвенционального оружия. На этих учениях как раз отрабатываются такие возможные ответы», — пояснил эксперт.

Иван Коновалов подчеркнул, что «Искандер-М» является передовым комплексом в своём классе.

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«Если мы рассматриваем класс ракетно-тактических комплексов, то, конечно, «Искандер-М» лучший в мире. У него огромные возможности по применению различных типов боеприпасов и по преодолению систем противоракетной и противовоздушной обороны. У США и их союзников есть дальнобойные системы залпового огня: HIMARS, например, который также используется для запуска баллистических ракет. Но они по своим характеристикам не сравнятся с «Искандером-М». Естественно, что на Западе наших комплексов боятся», — сказал собеседник RT.

В данной ситуации «Искандер-М», который создавался с учётом ДРСМД, приобретает особую актуальность, добавил Владимир Прохватилов.

«Этот комплекс особенно важен именно сейчас, поэтому он играет центральную роль в нынешних учениях. Его действительные характеристики засекречены, однако на Западе говорят, что его ракеты могут иметь большую дальность действия, чем заявленные тактические 500 км. Минобороны РФ этого не подтверждает, но и не опровергает. Это позволяет предположить, что «Искандер-М» может эффективно поражать цели и за пределами зоны спецоперации на Украине. Потенциал этих комплексов достаточен, чтобы отрезвить горячие головы как в штабе НАТО в Брюсселе, так и в Вашингтоне», — заключил эксперт.

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