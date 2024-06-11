Минобороны: в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

В Минобороны России объявили о начале второго этапе учений нестратегических ядерных сил.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — говорится в сообщении ведомства.

Во время манёвров военнослужащие отработают вопросы совместной подготовки частей России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, в Кремле полагают, что учения России и Белоруссии с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от учений НАТО.