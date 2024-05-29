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Рябков: ядерные учения России и Белоруссии не нарушают ДНЯО

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Совместные ядерные учения России и Белоруссии не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от учений НАТО, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: ядерные учения России и Белоруссии не нарушают ДНЯО
  • РИА Новости

Его слова цитирует ТАСС. 

«Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности», — сказал Рябков. 

По его словам, протоколы России и Белоруссии в этой сфере отличаются от натовских, поэтому ДНЯО не нарушается во время учений с компонентом нестратегического ядерного оружия.

Обратная ситуация складывается на мероприятиях НАТО в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, отметил Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения. 

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