Рябков: ядерные учения России и Белоруссии не нарушают ДНЯО
- РИА Новости
Его слова цитирует ТАСС.
«Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности», — сказал Рябков.
По его словам, протоколы России и Белоруссии в этой сфере отличаются от натовских, поэтому ДНЯО не нарушается во время учений с компонентом нестратегического ядерного оружия.
Обратная ситуация складывается на мероприятиях НАТО в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, отметил Рябков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения.