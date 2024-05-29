Рябков: ядерные учения России и Белоруссии не нарушают ДНЯО

Совместные ядерные учения России и Белоруссии не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от учений НАТО, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Его слова цитирует ТАСС.

«Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности», — сказал Рябков.

По его словам, протоколы России и Белоруссии в этой сфере отличаются от натовских, поэтому ДНЯО не нарушается во время учений с компонентом нестратегического ядерного оружия.

Обратная ситуация складывается на мероприятиях НАТО в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, отметил Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения.