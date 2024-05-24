Путин: Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного оружия

Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения, страна ничего не нарушала, заявил президент Владимир Путин.

«Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили», — сказал он.

Путин отметил, что аналогичные манёвры на регулярной основе проходят в НАТО.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о начале первого этапа учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Ведомство опубликовало видео с манёвров.