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Путин: Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного оружия

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Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного вооружения, страна ничего не нарушала, заявил президент Владимир Путин.
Путин: Россия полностью соблюдает обязательства в сфере ядерного оружия
  • РИА Новости

«Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили», — сказал он.

Путин отметил, что аналогичные манёвры на регулярной основе проходят в НАТО.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о начале первого этапа учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Ведомство опубликовало видео с манёвров.

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