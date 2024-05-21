МО России: начался 1-й этап учений с отработкой применения нестратегического ЯО

В Министерстве обороны России заявили о начале первого этапа учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

«В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС России началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — указали в российском ведомстве.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».