Минобороны: учения ЮВО будут проведены в ответ на угрозы Запада в адрес России
- РИА Новости
Об этом заявляет Министерство обороны.
«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Учения Южного военного округа проведут по поручению Верховного главнокомандующего ВС, президента Владимира Путина.
В ходе учения будет проведён комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.