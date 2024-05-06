Минобороны: учения ЮВО будут проведены в ответ на угрозы Запада в адрес России

Учения ракетных соединений, авиации и флота ВС России по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Об этом заявляет Министерство обороны.

«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Учения Южного военного округа проведут по поручению Верховного главнокомандующего ВС, президента Владимира Путина.

В ходе учения будет проведён комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.