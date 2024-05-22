Некорректное сравнение: в США ожидают схватки F-16 и Су-57 на Украине

Украина ждёт истребители F-16 и рассчитывает с их помощью достичь паритета сил с ВКС России, использующих самолёты пятого поколения Су-57, пишет Newsweek. Издание отмечает, что F-16 по целому ряду характеристик уступают более современному Су-57. Ранее власти Дании сообщили, что F-16 появятся в небе Украины в ближайшие месяцы. Авиационные эксперты отмечают, что F-16 не может сравниться по возможностям с Су-57 и украинские воздушные силы будут пытаться использовать его для охоты за фронтовыми бомбардировщиками ВКС России.

Киев ждёт от западных союзников поставок истребителей F-16, рассчитывая, что они помогут в борьбе с российскими самолётами, пишет американский журнал Newsweek.

«Украина надеется, что эти F-16 помогут её вооружённым силам сравняться с возможностями российского парка истребителей Су-57, использующихся с самого начала конфликта», — отмечается в публикации.

Обозреватель издания добавляет, что «передовые стелс-технологии Су-57 представляют собой серьёзную проблему». В свою очередь, F-16 был создан 50 лет назад и первоначального разрабатывался как лёгкий дневной истребитель. F-16 по целому ряду характеристик уступает более современному Су-57, подчёркивается в материале.

Кроме того, на эффективность использования F-16 может повлиять нехватка необходимой инфраструктуры и подготовленного обслуживающего персонала, пишет Newsweek.

В 2023 году Счётная палата США выпустила доклад, в котором F-16 назывался одним из самых сложных в обслуживании самолётов, используемых американскими воздушными силами.

«Чтобы F-16 были эффективны, Украина должна создать и поддерживать обширную структуру материально-технического и тылового обеспечения. Это включает в себя подготовку пилотов, занимающую около девяти месяцев, а также создание систем технического обслуживания, дозаправки и снабжения боеприпасами», — приводит Newsweek слова Марка Кансиана, эксперта по безопасности Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, поставки F-16 украинской стороне не помогут «в одночасье кардинально изменить ситуацию».

Нестыковка по срокам

Киев с начала спецоперации РФ требовал от Запада передачи боевых самолётов, но союзники Украины долгое время исключали возможность таких поставок.

Однако в мае 2023 года президент США Джо Байден одобрил обучение украинских лётчиков управлению F-16 и допустил передачу этих истребителей Киеву третьими странами. После этого поставить самолёты Украине согласились Нидерланды, Дания и Бельгия, правда, сроки их передачи несколько раз переносились.

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Британская газета The Standard 10 мая 2024-го со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что первые F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель. По словам собеседника издания, самолёты должны быть поставлены к июню-июлю текущего года.

13 мая журналист немецкой газеты Die Zeit Йорг Лау сообщил, что датские истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. Это известие вызвало ажиотаж в соцсетях, в особенности среди поддерживающих Киев пользователей. Однако затем Лау удалил публикацию и уточнил, что Копенгаген поставит Киеву американские истребители в течение нескольких месяцев.

Премьер Дании Метте Фредериксен 14 мая заявила, что переданные её страной истребители появятся в воздушном пространстве Украины в «ближайшие месяцы». Об этом она сказала после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца.

Власти Дании планируют передать украинской стороне 19 истребителей F-16. Изначально планировалось, что Киев получит первые шесть самолётов к концу 2023 года, но поставку отложили до второго квартала 2024-го.

Причиной стала задержка с обучением украинских лётчиков управлению F-16. Газета The New York Times в марте писала, что обучение затянулось, в том числе из-за незнания кандидатами английского языка.

Минобороны Нидерландов 21 мая распространило заявление, что группа из десяти украинских солдат завершила подготовку по обслуживанию истребителей F-16. Как отметили в ведомстве, курс был сфокусирован на обслуживании экипировки пилота, в том числе шлема, кислородной системы, парашютов и спасательного комплекта.

Разница поколений

Напомним, F-16 Fighting Falcon — это американский лёгкий истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1974 году. Он предназначен для ведения воздушного боя и перехвата целей, огневой поддержки сухопутных войск и подавления ПВО, а также для авиаразведки.

Истребитель F-16 на авиасалоне в Ле Бурже в 1977 году

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© Gilbert UZAN / Gamma-Rapho

Во многих армиях стран НАТО истребители F-16 постепенно снимаются с вооружения для замены на американские самолёты пятого поколения F-35.

Стоит отметить, что в Бельгии ранее не смогли уточнить количество F-16, которые страна передаст Украине, сославшись на то, что это будет зависеть от количества новых F-35, которые королевство получит им на замену.

В свою очередь, Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, а также поражения наземных и надводных целей.

Ранее портал Defense Blog сообщил, что с февраля 2024 года Россия стала чаще применять Су-57 в зоне спецоперации, в частности для нанесения ударов ракетами класса «воздух — земля» X-69.

«С F-16 всё будет не так радужно, как предполагают на Украине»

Опрошенные RT эксперты скептически отнеслись к публикации Newsweek и считают, что Су-57 вряд ли будут основными противниками F-16 в зоне спецоперации.

«Если взять те истребители, которые собирается передать Дания, — F-16 модификаций AM/BM, то это самолёты, которые фактически были под списание. Часть из них датчане продали за копейки Аргентине, а небольшое количество решили отправить Киеву. Даже несмотря на модернизации, это очень старые машины, они в любом случае слабее наших самолётов. С ними справятся и истребители Су-30, и фронтовые бомбардировщики Су-34. Тем более истребители Су-35», — отметил в разговоре с RT авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Истребитель Су-57

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По его словам, украинские воздушные силы будут использовать полученные F-16 не для охоты за Су-57.

«Их целью, скорее всего, будут самые опасные сейчас для ВСУ самолёты — это Су-34, которые бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) разносят передовые укрепления ВСУ. Если F-16 появятся, то они будут пытаться наносить удары по таким самолётам. Соответственно, наши Су-35 и Су-30 будут пытаться уничтожить F-16», — пояснил эксперт.

Сроки поставок F-16 на Украину уже несколько раз переносились, и также сомнительно, что Киев получит сразу большое количество самолётов, отметил в беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов.

«Политическое решение о поставках F-16 было принято год назад, а по факту до сих пор их на территории Украины нет. Если они доберутся туда в июле-августе, это будет одна эскадрилья, 12—16 единиц. Для той оперативной протяжённости линии соприкосновения, которая есть сегодня, это разговор ни о чём. Результативность будет небольшая», — отметил эксперт.

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Попов также обратил внимание, что истребители F-16, которые поставлялись в Северную Европу и Скандинавию и теперь будут передаваться Киеву, одни из самых возрастных в арсенале стран НАТО.

«Их некорректно сравнивать с Су-57 по характеристикам. Эти F-16 представляют собой самое начало четвёртого поколения истребителей, тогда как Су-57 — это пятое поколение. Кроме того, европейские F-16 долгое время вообще не эксплуатировались, на них долгое время не летали. Чтобы передать их Киеву, эти машины пришлось восстанавливать. Кроме того, это лёгкие истребители, их прямой визави — это МиГ-29. А если против F-16 выставлять Су-30СМ, Су-35С, то, безусловно, потенциал у этих самолётов поколения 4+ и 4++ намного больше, чем у простого F-16», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, многое будет зависеть от уровня подготовки украинских лётчиков, которым доверят F-16, напомнил эксперт.

«Переучиваться на управление принципиально другим самолётом и вести боевые действия одновременно — это крайне тяжело. Кроме того, у Украины не хватает инфраструктуры, мы постоянно наносим удары по аэродромам, по базам хранения, ремонтным мастерским и заводам авиационной техники. Всё это будет держать украинский личный состав в напряжении и сказываться на качестве подготовки и выполнения боевых задач. Поэтому с этими F-16 всё будет не так радужно, как предполагают на Украине», — заключил Владимир Попов.