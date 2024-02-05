MWM: истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире

Российский истребитель Су-57 с новым двигателем АЛ-51Ф станет самым быстрым в мире.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

По данным журнала, АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер не только на сверхзвуковой скорости, но и на скоростях два Маха и более.

Кроме того, отмечается, что сегодня дальность полёта Су-57 уже более чем в два раза превышает дальность полёта его американских конкурентов F-35 и F-22.

При этом согласно публикации силовая установка АЛ-51Ф ещё больше увеличит этот показатель — почти на 10%.

Ранее в MWM уже сообщали, что истребители Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации.

Также сообщалось, как совершенствуются российские планирующие авиабомбы.