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MWM: истребители Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации

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Истребители пятого поколения Су-57 показали себя в боях успешно, пишет Military Watch Magazine. Как отмечают авторы материала, этот самолёт является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях.
MWM: истребители Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации
  • РИА Новости

Причём операции в зоне СВО включали «не только удары с воздуха по наземным объектам», говорится в статье, которую цитирует РИА Новости.

Так, истребители применялись для выведения из строя украинских систем ПВО и участвовали в воздушных боях.

Доверие к этой модели на фоне боевых действий на Украине возросло, пишет журнал.

Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отмечал, что заказ на поставку ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое.

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