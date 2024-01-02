MWM: истребители Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации
- РИА Новости
Причём операции в зоне СВО включали «не только удары с воздуха по наземным объектам», говорится в статье, которую цитирует РИА Новости.
Так, истребители применялись для выведения из строя украинских систем ПВО и участвовали в воздушных боях.
Доверие к этой модели на фоне боевых действий на Украине возросло, пишет журнал.
Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отмечал, что заказ на поставку ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое.