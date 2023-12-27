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ОАК: госзаказ на истребители Су-57 вырос вдвое в 2023 году

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Заказ на поставку ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам — буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона планирует произвести свыше 1 тыс. отечественных самолётов к 2030 году.

В ОАК «Ростех» рассказали об особенностях истребителя Су-35С, благодаря которым он обладает рекордной дальностью.

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