В «Ростехе» объяснили особенности рекордной дальности истребителя Су-35С

В ОАК «Ростех» рассказали об особенностях истребителя Су-35С, благодаря которым он обладает рекордной дальностью.

Корпорация сообщила об этом на своём сайте.

Как отмечается в материале, рекордной дальности в более 3500 километров получилось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолёта.

Кроме того, для того чтобы керосин под влиянием перегрузок не перемещался внутри баков в ходе полёта, используется губкообразный пенополиуретан.

24 ноября сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) поставил Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С.

28 ноября стало известно, что для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-БПЛА, которые будут у него на борту.