РИА Новости: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмёт на борт
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что для истребителя созданы мини-беспилотники различного назначения, которые он сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе.
Так, Су-57 будет запускать несколько дронов одновременно и осуществлять управление этой группой беспилотников.
24 ноября сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) поставил Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С.