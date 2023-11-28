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РИА Новости: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмёт на борт

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Для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-БПЛА, которые будут у него на борту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что для истребителя созданы мини-беспилотники различного назначения, которые он сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе.

Так, Су-57 будет запускать несколько дронов одновременно и осуществлять управление этой группой беспилотников.

24 ноября сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) поставил Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С.

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