Минобороны России передали партию истребителей Су-35С
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех».
«Эта партия самолётов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года», — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Отмечается, что промышленные предприятия ОАК обеспечивают Воздушно-космические силы России необходимыми поставками в рамках существующего графика.
Уточняется, что до конца текущего года российская армия также получит новую партию истребителей пятого поколения Су-57.
Ранее ВС России получили партию отремонтированных БМП-2.