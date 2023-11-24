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Минобороны России передали партию истребителей Су-35С

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) поставил Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С.
Минобороны России передали партию истребителей Су-35С
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех».

«Эта партия самолётов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года», — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Отмечается, что промышленные предприятия ОАК обеспечивают Воздушно-космические силы России необходимыми поставками в рамках существующего графика.

Уточняется, что до конца текущего года российская армия также получит новую партию истребителей пятого поколения Су-57.

Ранее ВС России получили партию отремонтированных БМП-2.

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