Путин: Россия планирует произвести свыше 1000 отечественных самолётов к 2030 году
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«Мы планируем произвести свыше тысячи самолётов к 2030 году, своих собственных самолётов. Это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолётов», — сказал он.
Ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что комплексные лётные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году.