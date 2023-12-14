Путин: Россия планирует произвести свыше 1000 отечественных самолётов к 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона планирует произвести свыше 1 тыс. отечественных самолётов к 2030 году.

«Мы планируем произвести свыше тысячи самолётов к 2030 году, своих собственных самолётов. Это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолётов», — сказал он.

Ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что комплексные лётные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году.