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Путин: Россия планирует произвести свыше 1000 отечественных самолётов к 2030 году

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона планирует произвести свыше 1 тыс. отечественных самолётов к 2030 году.
Путин: Россия планирует произвести свыше 1000 отечественных самолётов к 2030 году
  • Gettyimages.ru

«Мы планируем произвести свыше тысячи самолётов к 2030 году, своих собственных самолётов. Это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолётов», — сказал он.

Ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что комплексные лётные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году.

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