ОАК: полёт самолёта SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в 2024 году

Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полёт самолёта SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в 2024 году.

Как сообщает РИА Новости, Слюсарь указал, что программа испытаний двигателя ПД-8 оказалась чуть дольше, чем изначально планировалось.

«Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолёта — это как раз программа 2024 года», — заявил он.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре 2023 года.