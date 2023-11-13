RT в Telegram
Подпишись

ОАК: полёт самолёта SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в 2024 году

Короткая ссылка
Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полёт самолёта SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в 2024 году.
ОАК: полёт самолёта SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в 2024 году
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Слюсарь указал, что программа испытаний двигателя ПД-8 оказалась чуть дольше, чем изначально планировалось.

«Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолёта — это как раз программа 2024 года», — заявил он.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить