Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре.

«Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолёт полностью локализованным и он начнёт проводить испытания», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о сроках, когда самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем.

Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолётов МС-21.