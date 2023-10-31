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Самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре.
Самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минпромторга

«Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолёт полностью локализованным и он начнёт проводить испытания», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о сроках, когда самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем.

Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолётов МС-21.

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