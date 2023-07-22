«Уральские авиалинии» сделали заявку на приобретение 38 самолётов МС-21

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолётов МС-21.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы сделали заявку на 38 МС-21. По срокам — где-то 2029—2030 годы. Мы хотели в лизинг (приобретать. — RT)», — сказал он.

Скуратов добавил, что авиакомпания также намерена выкупить самолеты Airbus, получено разрешение от Соединённых Штатов и ЕС на 19 авиалайнеров.

Сейчас сделка находится на стадии решения, уточнил он.

19 июля Росавиация заявила, что в настоящий момент более 10 тыс. воздушных судов числятся в государственном реестре России.

В апреле «Ростех» сообщил, что шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 передадут в 2024 году.