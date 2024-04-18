«Билет в один конец»: как в Румынии будут обучать украинских лётчиков на F-16

Три самолёта F-16 ВВС Нидерландов прибыли на 86-ю авиабазу в Румынии, где будут использоваться для обучения пилотов, в том числе украинских. Центр подготовки пилотов в Румынии был открыт в ноябре 2023 года. Эксперты отмечают, что Запад ведёт имитационную деятельность, продолжая оттягивать передачу самолётов Киеву.

Ещё три истребителя F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов прибыли на 86-ю авиабазу в Румынии для передачи в учебный центр, где проходят подготовку в том числе пилоты с Украины.

На церемонии по случаю передачи самолётов присутствовали министр обороны Румынии Анджел Тылвэр и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен, для которых провели демонстрационные полёты.

«Всего через несколько месяцев после открытия учебного центра (для подготовки пилотов. — RT) F-16 румынские пилоты приступили к тренировкам, а вскоре планируется принять и украинских пилотов», — написал румынский министр в соцсети X.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен

Twitter

© Angel Tîlvăr/MINISTER OF NATIONAL DEFENCE

Тылвэр подчеркнул, что власти Румынии рассматривают созданный на территории авиабазы Центр подготовки пилотов для истребителей F-16 как важный элемент обеспечения европейской безопасности, который позволит повысить уровень подготовки пилотов союзников.

Европейские подарки

Напомним, что Киев с начала спецоперации РФ требовал от Запада передачи боевых самолётов, однако союзники долгое время исключали возможность таких поставок.

Однако в мае 2023 года президент США Джо Байден одобрил обучение украинских лётчиков управлению F-16 и допустил передачу этих истребителей Киеву третьими странами. После этого поставить самолёты Украине согласились Нидерланды, Дания и Бельгия, однако сроки их передачи несколько раз переносились.

Центр подготовки пилотов в Румынии был создан в ноябре 2023 года. Румыния предоставляет для него свою авиабазу и сопутствующую инфраструктуру, Нидерланды поставляют истребители F-16, а американский оборонный концерн Lockheed Martin — инструкторов и техническое обслуживание для самолётов.

Нидерландский истребитель F-16 на авиабазе в Румынии

Twitter

© Angel Tîlvăr/MINISTER OF NATIONAL DEFENCE

В конце февраля глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна поставит первые истребители F-16 на Украину летом этого года. В марте аналогичный срок передачи боевых самолётов Киеву озвучили и в Нидерландах — об этом агентству Reuters заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

После этого правительство Бельгии одобрило выделение €100 млн Украине на техническое обслуживание истребителей F-16. Министр обороны страны Людивин Дедондер сообщила, что Бельгия уже начала обучение украинских технических специалистов оперативному обслуживанию парка F-16.

В Москве неоднократно отмечали, что передача F-16 киевскому режиму не повлияет значимым образом на ход спецоперации, так как российские военные уже научились справляться с западной техникой. В частности, об этом в конце марта говорил Владимир Путин.

«Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят... это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолёты так же, как мы уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня, — сказал российский лидер в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области. — Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 ещё являются носителями ядерного оружия, и это тоже мы будем должны учитывать при организации боевой работы».

При этом отсутствие прорывных перспектив у ВСУ при использовании F-16 признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Bild 5 апреля. Однако он назвал намерение западных стран поставить F-16 и обучать украинских пилотов управлению этими самолётами примером значительной военной поддержки Киева со стороны союзников по НАТО. Генсек альянса также отметил, что передача истребителей киевскому режиму займёт время, так как сейчас для этого нет подготовленного лётного состава.

Напомним, что F-16 Fighting Falcon — это американский лёгкий истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1974 году. Он предназначен для ведения воздушного боя и перехвата целей, огневой поддержки сухопутных войск и подавления ПВО, а также авиаразведки. Кроме того, некоторые модификации F-16 могут быть вооружены авиационными бомбами с тактическими ядерными зарядами.

Во многих армиях стран НАТО истребители F-16 постепенно снимаются с вооружения для замены на американские самолёты пятого поколения F-35. Стоит отметить, что в Бельгии ранее не смогли уточнить количество F-16, которые страна передаст Украине, сославшись на то, что это будет зависеть от количества новых F-35, которые королевство получит им на замену.

Имитационная деятельность

Процесс создания учебного центра по управлению F-16 в Румынии для украинских лётчиков был запущен давно, однако это так и не приблизило возможную передачу боевых самолётов киевскому режиму, полагает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

«Всё носит декларативный, имитационный характер. Запад всё ещё сомневается в целесообразности этого решения, так как там понимают неизбежность уничтожения этих самолётов российскими системами. А бесконечное обучение лётчиков очень подходит для демонстрации своих намерений по поддержке Киева. Обучение пилотов при этом не означает, что каждому из них после выпуска из тренировочного центра сразу же выдадут персональный F-16», — рассказал собеседник RT.

F-16

Gettyimages.ru

© Stocktrek

Каждый раз, когда Запад передавал Украине какое-либо вооружение — танки Leopard 2, Abrams, Challenger, системы ПВО IRIS-T и Patriot и многое другое — это преподносилось как супероружие, которое поможет ВСУ взять верх над Россией, напомнил Коновалов.

«Однако всё это оружие было утеряно. F-16 — очередной дорогостоящий вид вооружения, которое будет безвозвратно утеряно в боях на Украине», — сказал эксперт.

Аналогичного мнения придерживается военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Западная пресса и чиновники уже больше года сообщают, что в Румынию прибывают F-16, на которых обучают украинских лётчиков. Но пока ещё ни один украинский лётчик в воздух на F-16 не поднялся. Кроме информационного шума вокруг этого ничего пока нет. Даже когда инструктаж завершится, для пилотов, которым придётся подниматься в небо Украины, это будет билет в один конец», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что Украине будут передаваться F-16 не последних сборок, а старые самолёты первых серий конца 1970-х годов, которые Нидерланды, Дания и Бельгия готовили под списание для замены на F-35.

«Сбить такой F-16 не составляет никакого труда, даже самый модернизированный F-16 значительно уступает российским самолётам Су-30 и Су-35», — сказал военный обозреватель.

Кроме того, по-прежнему открытым остаётся вопрос о том, где будут базироваться эти самолёты для выполнения боевых задач на Украине, отметил Виктор Литовкин.

«В учебном центре в Румынии можно летать на F-16, учиться взлетать и садиться. Можно учиться вести воздушный бой в одиночку, в паре, в звене. Но для боевого самолёта нужен аэродром, хорошо оборудованный, со всеми станциями и технико-эксплуатационным цехом, где его будут готовить и обслуживать... Как только что-то такое появится на Украине, мы нанесём по этим объектам ракетные удары. Это всем очевидно. Поэтому все заявления о передаче Киеву истребителей F-16 — разговоры в пользу бедных. А если эти самолёты будут взлетать с территории Румынии, тогда под удар могут попасть и их аэродромы и учебные центры», — резюмировал собеседник RT.