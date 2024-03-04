На Краснолиманском направлении: экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами по опорному пункту ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим в Запорожской области танкисты Южного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ, а расчёты РСЗО «Град» группировки «Центр» ударили по району размещения боевиков ВСУ на Авдеевском направлении.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ.

«Выйдя на боевой курс, лётчики применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, экипажи Су-34 ежедневно наносят авиаудары по скоплениям боевиков, опорным пунктам и военным объектам ВСУ.

Кроме того, танкисты гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Как уточнили в ведомстве, стрельба велась прямой наводкой. Координаты цели и корректировку огня вели расчёты беспилотников.

Также отмечается, что во избежание ответного огня со стороны противника танкисты работают по системе «карусель».

«Сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает её. В ходе движения и смены позиций личный состав также ведёт огонь по противнику. Взамен вышедшего из боя танка в дело вступает следующий, находясь на другом направлении атаки», — уточнили в МО.

Помимо прочего, на Авдеевском направлении расчёты РСЗО «Град» группировки «Центр» ударили по району размещения боевиков ВСУ.

«Прибыв на огневую позицию, военнослужащие осуществили наводку машин на местности и тёмное время суток нанесли огневое поражение по району скопления живой силы, огневых средств, а также взводно-опорный пункт украинских войск», — говорится в сообщении ведомства.

В дополнение к этому, расчёты систем «Ураган» группировки «Восток» поразили склад боеприпасов ВСУ на границе Донецкой народной республики и Запорожской области.

«Беспилотные летательные аппараты обнаружили скопление живой силы, нам передали координаты сразу. Мы по этой цели отработали, а наши войска продвинулись вперёд», — приводит МО слова командира батареи РСЗО с позывным Южный.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что артиллеристы объединения поразили более 270 целей на Купянском направлении.

«Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено поражение свыше 270 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скопление живой силы и техники ВСУ», — сказал Бигма.

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В этом секторе также отражены пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки и озера Лиман.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20, а также две гаубицы М-777 и М-198 производства США. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли на Купянском направлении до 35 военнослужащих и три пикапа.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении поражены боевики и техника 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Доброполья и Водяного.

ВСУ потеряли здесь свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм САУ «Гвоздика» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».