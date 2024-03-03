На Донецком и Южно-Донецком направлениях: ВС России заняли более выгодные позиции в ходе СВО

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на Донецком и Южно-Донецком направлениях СВО. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. При этом на Авдеевском участке подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак противника. На Купянском направлении уничтожены гаубицы М777 и М198 производства США.

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции на Южно-Донецком направлении спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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ВС России нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Доброполья Запорожской области, Угледара и Водяного в ДНР.

ВСУ потеряли на этом направлении свыше 250 военных, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка в ДНР. Отражены три атаки противника в районах Клещеевки и н. п. Победа Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

РИА Новости

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ВС РФ улучшили положение по переднему краю и на Авдеевском направлении, следует из сводки Минобороны. В этом секторе военные отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи (ДНР).

Две атаки штурмовых групп ВСУ были отражены в районе Новгородского в ДНР.

Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab польского производства, два орудия «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп противника в районе Синьковки Харьковской области.

Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны (ДНР), Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское (Харьковская область).

Потери противника — до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20.

На Херсонском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й и 36-й бригад морской пехоты в районах Нестерянки Запорожской области, Ивановки и Антоновки Херсонской области.

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В районе населённого пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял более 40 военнослужащих и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах.

Средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В течение суток уничтожено 143 украинских БПЛА, включая Bayraktar TB2.