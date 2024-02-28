«Побросали колёсную технику с нацистской символикой»: МО опубликовало кадры с бегством военнослужащих ВСУ из Ласточкина

Подразделения группировки войск «Центр» закрепились в посёлке Ласточкино (ДНР) и продолжают наступление. В то же время благодаря работе оператора БПЛА удалось зафиксировать бегство украинских военнослужащих из этого населённого пункта, которые побросали оружие западного производства, в частности, колёсную технику с нацистской символикой. Накануне Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ за последнюю неделю выбили украинских боевиков из трёх населённых пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.

Оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата Вооружённых Сил РФ зафиксировал бегство военнослужащих ВСУ из населённого пункта Ласточкино (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы посёлка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе. Убегая из населённого пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колёсную технику с нацистской символикой», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей, российские войска закрепились в Ласточкино и продолжают вести наступление в сторону противника.

Бегство украинских военнослужащих из Ласточкино (ДНР)

«При уходе противник применял по населённому пункту реактивные системы залпового огня «Град», также применялись танки, миномёты и кассетные боеприпасы. Сами видите — всё разрушено, потому что противник жёстко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам», — сказал он.

В частности, он указал на частое и активное применение украинскими войсками фосфорных боеприпасов, которые запрещены Женевской конвенцией.

«Боевой дух наших бойцов высок, все готовы идти дальше, нас не сломить. Наше дело правое, победа будет за нами», — добавил Енисей.

26 февраля в оборонном ведомстве сообщили о том, что подразделения группировки «Центр» освободили посёлок Ласточкино в ходе продвижения на Авдеевском направлении. По данным Минобороны РФ, в ближайшее время в населённом пункте к работе по ликвидации минной опасности и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды сапёров ВС России.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последнюю неделю российские войска также выбили ВСУ из н. п. Победа и Северное (ДНР), а всего с начала 2024 года от украинских нацистов освобождено около 327 кв. км территории новых регионов России.

Также на russian.rt.com «Противник ежедневно теряет более 800 человек»: ВСУ с начала СВО лишились свыше 444 тыс. военнослужащих

Ситуация на других участках фронта

На Сватовско-Кременском направлении выявлены ранее неизвестные системы РЭБ, которые украинские боевики применяют наравне с западными РЛС. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, противник применяет радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также неизвестные средства РЭБ для подавления всех видов связи к западу от Кременной.

«Что касается РЭБ, то выявлены ранее не известные системы, которые имеют неплохие характеристики по дальности и работают в широком диапазоне», — цитирует его РИА Новости.

Также по теме Подразделениями группировки войск «Центр»: Минобороны РФ подтвердило уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams. По данным ведомства, ВСУ потеряли этот танк и три...

На Ореховском направлении Запорожской линии фронта массированным авиаударам подверглись тыловые места снабжения украинских боевиков в селе Работино. Как заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ

«Основные удары пришлись по пригороду Орехова и в районе посёлка Малая Токмачка. Именно с этих мест идёт снабжение украинских боевиков в Работино», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

На Краснолиманском направлении ударная группа армейской авиации ВКС России нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 по опорному пункту и живой силе противника.

«Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению опорного пункта противника и живой силы. Поставленная боевая задача была выполнена. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении всех целей», — заявил пилот ударного вертолёта Ка-52.

На Купянском направлении один из расчётов РСЗО «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отработал по выявленной бронированной технике и скоплению живой силы ВСУ. В частности, был поражена боевая машина пехоты Marder немецкого производства.