МО: ВСУ бросили колёсную технику с нацистской символикой при бегстве из Ласточкино
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Убегая из населённого пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колёсную технику с нацистской символикой», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, сейчас украинские военные пытаются обстреливать населённый пункт с помощью дальнобойной артиллерии, а также применяют при атаках дроны-камикадзе.
Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Ласточкино.
Также Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное.