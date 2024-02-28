ВСУ бросили оружие западного производства и колёсную технику с нацистской символикой при бегстве из освобождённого посёлка Ласточкино.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Убегая из населённого пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колёсную технику с нацистской символикой», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, сейчас украинские военные пытаются обстреливать населённый пункт с помощью дальнобойной артиллерии, а также применяют при атаках дроны-камикадзе.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Ласточкино.

Также Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное.