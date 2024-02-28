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Подполье: войска уничтожили стоянку HIMARS и цех по сборке БПЛА под Николаевом

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Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Лебедева, HIMARS располагались в военной части населённого пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие после потери Авдеевки стали использовать для ударов по Донецку системы залпового огня HIMARS.

Также представители пророссийского подполья в Херсоне рассказали, что российская артиллерия поразила расположение киевских специалистов Службы безопасности Украины в городе.

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