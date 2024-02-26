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Пушилин: ВСУ стали применять HIMARS для ударов по Донецку после потери Авдеевки

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие после потери Авдеевки стали использовать для ударов по Донецку системы залпового огня HIMARS.
Пушилин: ВСУ стали применять HIMARS для ударов по Донецку после потери Авдеевки
  • Gettyimages.ru

«С учётом освобождения Авдеевки и ещё ряда населенных пунктов мы говорим, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружения, допустим, из артиллерии», — поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передаёт ТАСС, Пушилин добавил, что американские РСЗО HIMARS противник использует для нанесения ударов в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР. 

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