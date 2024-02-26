Пушилин: ВСУ стали применять HIMARS для ударов по Донецку после потери Авдеевки

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие после потери Авдеевки стали использовать для ударов по Донецку системы залпового огня HIMARS.

«С учётом освобождения Авдеевки и ещё ряда населенных пунктов мы говорим, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружения, допустим, из артиллерии», — поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передаёт ТАСС, Пушилин добавил, что американские РСЗО HIMARS противник использует для нанесения ударов в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР.