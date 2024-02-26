СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

ВС Украины за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 99 боеприпасов.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«26 фактов вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов — на Донецком направлении. 20 обстрелов — на Горловском направлении», — сообщает ведомство в Telegram.

24 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что один человек погиб, ещё один получил ранение в результате обстрела Ворошиловского района со стороны Вооружённых сил Украины.