Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams. По данным ведомства, ВСУ потеряли этот танк и три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, на Авдеевском направлении в течение прошедших суток. Накануне Военная хроника сообщила, что возле Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне СВО. Комментируя видео, Дмитрий Песков напомнил о словах российских бойцов, которые утверждали, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

Танк Abrams производства США уничтожен на Авдеевском направлении в течение прошедших суток. Это следует из данных сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

По данным ведомства, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Северное (ДНР), заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны возле н. п. Майорск, Бердычи и Розовка (ДНР). Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ вблизи н. п. Новгородское, Первомайское и Петровское (ДНР).

«Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

Накануне Военная хроника написала, что возле Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне СВО. Боевая техника ВСУ была выведена из строя «Ланцетом», которым управляли бойцы подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады из Самары.

Комментируя появившееся видео с уничтоженным танком производства США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о словах российских бойцов, утверждавших, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, добавил, что американский танк горит «даже поярче» немецких Leopard.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные позиции, они нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе н. п. Синьковка и Ивановка (Харьковская область). При этом были отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле н. п. Терны (ДНР). Потери противника — до 30 военнослужащих, а также два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Богдановка, Курдюмовка и Антоновка (ДНР). Также отражены семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка (ДНР).

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ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, а также два бронетранспортёра, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу L119 производства Великобритании.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны возле н. п. Левадное (Запорожская область), Урожайное и Старомайорское (ДНР) и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны вблизи н. п. Марфополь (Запорожская область).

Потери противника — до 130 военнослужащих, а также два автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). К тому же было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны возле н. п. Нестерянка (Запорожская область) и Ильинка (Днепропетровская область).

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты и два автомобиля. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах.

Средствами ПВО вблизи н. п. Михайловка (Николаевская область) сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.