«Стало особенной гордостью»: забайкальские зенитчики уничтожили в зоне СВО американский БПЛА ScanEagle
Американский БПЛА ScanEagle уничтожен на Южно-Донецком направлении
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На Южно-Донецком направлении экипаж зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» из Забайкальского края, входящий в состав группировки войск «Восток», поразил более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. В их числе «Фурия», «Лелека» и др.
«Особенной гордостью экипажа стало уничтожение БПЛА ScanEagle американского производства», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Камень констатировал, что экипаж обнаруживает дроны противника на расстоянии до 30 км и наносит им поражение на расстоянии до 12 км.
«С начала года (ещё не так много времени прошло) нами уничтожено уже около 20 БПЛА противника. В основном это разведывательные беспилотники, но бывают цели и посерьёзнее», — добавил командир зенитной ракетной батареи с позывным Мэверик.
Наряду с этим в оборонном ведомстве рассказали, как расчёты комплексов ПВО Южного военного округа обеспечивают защиту подразделений ВС РФ и гражданских объектов в Запорожской области от средств воздушного нападения противника.
«Мы обеспечиваем прикрытие наших подразделений, мирных городов, посёлков, а также своих позиций, чтобы со стороны противника ничего не прилетело», — пояснил заместитель командира зенитно-ракетного подразделения старший лейтенант Дмитрий Веселов.Также на russian.rt.com «Мы здесь находимся не просто так»: как мобилизованный попал в элитное подразделение тяжёлых снайперов
На Краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорному пункту и живой силе ВСУ.
«Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по пункту скопления живой силы противника. Полёт совершали на предельно малых высотах. Осуществляли пуски неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. При подходе к рубежу манёвра выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет и дальнейший уход под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника», — отметил лётчик Су-25.
На Авдеевском направлении военнослужащие артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 Центрального военного округа уничтожили боевую легкобронированную технику украинских войск во время попытки эвакуировать военнослужащих ВСУ.
По данным Минобороны РФ, 122-мм осколочно-фугасными снарядами была поражена боевая машина пехоты украинских националистов.
В Харьковской области российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — Сил беспилотных систем. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.
«В ходе мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населённом пункте Казачья Лопань выявлен и уничтожен расчёт БПЛА, осуществлявший запуск дрона. Также в населённом пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск — Сил беспилотных систем», — цитирует его РИА Новости.
Накануне в зоне проведения специальной военной операции российскими военнослужащими впервые уничтожен американский танк Abrams. Это произошло на Авдеевском направлении. Предположительно, боевую технику вывели из строя подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады из Самары.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо констатировал, что американским танкам не помогла даже динамическая защита. По его словам, «тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов».
«В первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами. Как оказалось — горит даже ярче Leopard», — написал он в Telegram.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил слова российских бойцов о том, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие.
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