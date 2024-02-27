Аналитик Мураховский: ВСУ применили танки Abrams, так как другие кончились

Вооружённые силы Украины применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams, потому что других у них на этом участке фронта не осталось. Об этом заявил военный аналитик Виктор Мураховский.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, украинские войска применили под Авдеевкой не менее взвода Abrams, что составляет три или четыре танка.

«Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — сказал Мураховский.

Об уничтожении в зоне СВО первого танка M1 Abrams стало известно 26 февраля. По предварительным данным, он был поражён российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».

Ранее об уничтожении Abrams высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти танки будут гореть так же, как и другие.