Марочко: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации беспилотных сил ВСУ
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Его слова приводит РИА Новости.
Как рассказал Марочко, ВС России в населённом пункте Казачья Лопань Харьковской области выявили и уничтожили расчёт БПЛА, осуществлявший запуск дрона по территории Белгородской области.
«Также в населённом пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск — силы беспилотных систем», — сказал он.
Ранее стало известно, что бойцы группировки «Днепр» разнесли позиции ВСУ на правом берегу Днепра, в районе села Золотая Балка.