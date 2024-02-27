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Марочко: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации беспилотных сил ВСУ

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Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск украинской армии — сил беспилотных систем.
Марочко: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации беспилотных сил ВСУ
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Марочко, ВС России в населённом пункте Казачья Лопань Харьковской области выявили и уничтожили расчёт БПЛА, осуществлявший запуск дрона по территории Белгородской области.

«Также в населённом пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск — силы беспилотных систем», — сказал он.

Ранее стало известно, что бойцы группировки «Днепр» разнесли позиции ВСУ на правом берегу Днепра, в районе села Золотая Балка.

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