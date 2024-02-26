Российские бойцы говорили, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее появились сообщения, что возле Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне СВО. Как добавил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, американский танк горит «даже поярче» немецких Leopard. Согласно данным Военной хроники, боевая техника ВСУ была выведена из строя «Ланцетом», которым управляли бойцы подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады из Самары.

Днём 26 февраля различные источники сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции российскими военнослужащими впервые уничтожен американский танк Abrams.

Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие, но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Министерства обороны, это ежедневная планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно», — приводит его слова РИА Новости.

Изначально Военная хроника сообщила, что на Авдеевском направлении уничтожен танк M1 Abrams. Предположительно, его вывели из строя подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады из Самары.

«Александрийская отдельная мотострелковая бригада из Рощинского — единственное соединение в составе ВС РФ, имеющее статус миротворцев», — говорится в сообщении.

При этом ими были применён БПЛА «Ланцет». Ранее этим беспилотником были уничтожены немецкий Leopard 2A6 и британский Challenger 2.

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Информацию о первом уничтоженном танке Abrams также подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Затем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо констатировал, что американским танкам Abrams не помогла даже динамическая защита. Он напомнил, что пентагоновские «стратеги», увидев костры из танков Leopard на Запорожском фронте, вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку, после чего их отослали назад.

«Однако не помогло — в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами. Как оказалось — горит даже поярче «Леопардов». Тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов», — написал он в своём Telegram-канале.

Abrams из США

Соединённые Штаты обещали поставить танки Abrams ещё в начале 2023 года, однако передача военной техники киевскому режиму произошла только в сентябре. Указывалось, что это первая часть поставки (в общей сложности 31 танк), которую обещала отправить администрация президента США Джо Байдена.

Тогда в Кремле констатировали, что никакое оружие не станет панацеей и не способно изменить расстановку сил на поле боя.

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«Вот всё, что можно сказать. А танки Abrams — серьёзное оружие. Но помните, как президент говорил о танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Будут и эти гореть», — говорил тогда Дмитрий Песков.

В статье Business Insider также констатировалось, что танки Abrams не будут доминировать на поле боя, поскольку все их преимущества (мобильность, огневая мощь и броня) рискуют оказаться не соответствующими времени.

В январе в Forbes признавали, что киевский режим неизбежно потеряет некоторые из танков Abrams в ходе боевых действий, поскольку «их нельзя назвать неуязвимыми для атак». Причём добавлялось, что «неясно, что Украина делает со своими Abrams в количестве 31 единицы» и какой из бригад ВСУ они могут быть переданы.

При этом всего несколько дней назад советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский указывал, что российские бойцы впервые зафиксировали появление танка Abrams. Произошло это у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки.

«На самом деле об этих машинах уже достаточно много знают... И, в принципе, уязвимые места у этой техники есть, у нас уже разработаны методички. Поэтому ничего страшного, скажем так, от их появления на линии фронта не будет», — пояснял он.