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BI: американские танки Abrams уязвимы для российских Т-90

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Танки американского производства M1 Abrams представляют собой не совсем удачный и универсальный выбор для ведения боёв.
BI: американские танки Abrams уязвимы для российских Т-90
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в статье Business Insider.

«M1 Abrams не будет доминировать на поле боя. Все его преимущества — мобильность, огневая мощь и броня — рискуют оказаться не соответствующими времени», — написало издание.

Отмечается, что боевые машины из США являются уязвимыми для беспилотников, а также для 125-мм пушек российских танков Т-90. Кроме того, Abrams стратегически не мобилен.

Автор материала указывает, что американские танки не только не принесут преимущества на фронте, но могут стать настоящей угрозой для своего экипажа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть, как и другая техника ВСУ.

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