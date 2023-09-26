Песков: танки Abrams будут гореть, как и другая техника ВСУ

Американские танки Abrams, прибывающие на Украину, будут гореть так же, как и остальная техника ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет никакой панацеи, никакого вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя... Вот всё, что можно сказать. А танки Abrams — серьёзное оружие, но помните, как президент говорил о танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Будут и эти гореть», — сказал представитель Кремля.

25 сентября издание The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщало, что первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября.

Источники не уточнили, сколько боевых машин было поставлено, но указали, что это первые из 31 танка, которые обещала отправить администрация президента США Джо Байдена.