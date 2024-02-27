«Противник ежедневно теряет более 800 человек»: ВСУ с начала СВО лишились свыше 444 тыс. военнослужащих

Войска киевского режима с начала СВО потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в среднем с начала 2024 года ВСУ теряют ежедневно более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения. Он также указал на бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы потеряли 31 тыс. военных с начала СВО.

Всего за время специальной военной операции ВСУ лишились свыше 444 тыс. военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооружённых сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства», — добавил он.

Шойгу также отметил, что с начала 2024 года от украинских нацистов освобождено около 327 кв. км территории новых регионов России. Только за последнюю неделю войска киевского режима были выбиты из н. п. Победа, Ласточкино и Северное (ДНР). При этом после взятия под контроль Авдеевки группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

По его словам, на других направлениях СВО российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.

Также по теме Выдумки и громкие слова: Зеленский занижает численность потерь ВСУ По данным Минобороны России, с начала спецоперации потери с украинской стороны превысили 383 тыс. человек. При этом Зеленский сообщил,...

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счёт оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединённая группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в спецоперации, до достижения её целей», — подчеркнул министр обороны РФ.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы потеряли 31 тыс. военных с начала СВО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные враньём, подчеркнув, что это «понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый вэсэушник».

По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, реальные потери ВСУ могут повергнуть украинцев в шок, поэтому киевский режим «сознательно скрывает ужасную статистику», в десятки раз сокращая реальные потери.

Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что Владимир Зеленский, намеренно занижая количество потерь в ВСУ, пытается снизить градус недовольства украинского населения, «особенно с учётом насильственных методов мобилизации».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что глава киевского режима занизил цифру «по крайней мере в десять раз».

«Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцам самую наглую ложь, повторяя её множество раз», — написал он в Telegram.

«США провоцируют угрозы радиационного, химического и биологического характера»

Сергей Шойгу в ходе своего выступления также констатировал, что Вашингтон своими действиями провоцирует угрозы радиационного, химического и биологического характера. Он отметил, что Соединённые Штаты наращивают ядерный потенциал на территории европейских стран и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов.

По словам главы Минобороны РФ, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов около 40 находится на Украине.

«В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ-защиты с каждым годом возрастает... В настоящее время оснащённость войск РХБ-защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%», — подчеркнул он.