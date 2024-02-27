«Противник ежедневно теряет более 800 человек»: ВСУ с начала СВО лишились свыше 444 тыс. военнослужащих
Шойгу назвал потери ВСУ в личном составе с начала СВО
- AP
- © LIBKOS
Всего за время специальной военной операции ВСУ лишились свыше 444 тыс. военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
«В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооружённых сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства», — добавил он.
Шойгу также отметил, что с начала 2024 года от украинских нацистов освобождено около 327 кв. км территории новых регионов России. Только за последнюю неделю войска киевского режима были выбиты из н. п. Победа, Ласточкино и Северное (ДНР). При этом после взятия под контроль Авдеевки группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.
По его словам, на других направлениях СВО российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.
«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счёт оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединённая группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в спецоперации, до достижения её целей», — подчеркнул министр обороны РФ.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы потеряли 31 тыс. военных с начала СВО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные враньём, подчеркнув, что это «понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый вэсэушник».
По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, реальные потери ВСУ могут повергнуть украинцев в шок, поэтому киевский режим «сознательно скрывает ужасную статистику», в десятки раз сокращая реальные потери.
Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что Владимир Зеленский, намеренно занижая количество потерь в ВСУ, пытается снизить градус недовольства украинского населения, «особенно с учётом насильственных методов мобилизации».
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что глава киевского режима занизил цифру «по крайней мере в десять раз».
«Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцам самую наглую ложь, повторяя её множество раз», — написал он в Telegram.
«США провоцируют угрозы радиационного, химического и биологического характера»
Сергей Шойгу в ходе своего выступления также констатировал, что Вашингтон своими действиями провоцирует угрозы радиационного, химического и биологического характера. Он отметил, что Соединённые Штаты наращивают ядерный потенциал на территории европейских стран и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов.
По словам главы Минобороны РФ, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов около 40 находится на Украине.
«В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ-защиты с каждым годом возрастает... В настоящее время оснащённость войск РХБ-защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%», — подчеркнул он.Также на russian.rt.com Препарат разрабатывался в США: ФСБ пресекла в Запорожской области теракт с использованием боевого отравляющего вещества