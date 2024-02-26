Пушилин: Зеленский пытается снизить недовольство украинцев, занижая потери ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказал мнение, что Владимир Зеленский, намеренно занижая количество потерь в Вооружённых силах Украины, пытается снизить градус недовольства украинцев.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Пушилин указал на рост напряжённости среди украинского населения.

«И этой ложью Зеленский пытается снизить градус недовольства населения, особенно с учётом насильственных методов мобилизации, которые там стали нормой», — сказал собеседник агентства.

Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тыс. военных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём слова Зеленского о потерях ВСУ.