Пушилин: Зеленский пытается снизить недовольство украинцев, занижая потери ВСУ
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Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Пушилин указал на рост напряжённости среди украинского населения.
«И этой ложью Зеленский пытается снизить градус недовольства населения, особенно с учётом насильственных методов мобилизации, которые там стали нормой», — сказал собеседник агентства.
Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тыс. военных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём слова Зеленского о потерях ВСУ.