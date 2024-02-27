Украинские спецслужбы предприняли попытки совершить теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Как отметили в ФСБ, изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Были задержаны три гражданина Украины, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» и «Террористический акт».

В Запорожской области предотвращён теракт с использованием отравляющего вещества. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

При этом были задержаны трое граждан Украины. Возбуждены уголовные дела по ст. 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Также на прошлой неделе сотрудники ФСБ вычислили агента СБУ, готовившего в преддверии выборов теракт против одного из политиков Запорожской области. Преступник притворился инвалидом, чтобы заложить бомбу под машину. Он оказал вооружённое сопротивление при задержании и был нейтрализован. По данным ведомства, киевский режим координировал его действия и снабжал взрывчаткой.

В конце декабря военкор RT Валентин Горшенин рассказал в своём сюжете, как манёвренная группа Росгвардии выполняет задачу по выявлению украинской ДРГ в Запорожской области. Им предстоит найти двух мужчин, которые передвигаются по территории под видом сотрудников полиции. Военные рассказывают, что на самом деле они собирают разведданные о местонахождении блокпостов, военной техники и колонн. Также бойцы Росгвардии осуществляют патрулирование заданного маршрута и прикрывают наряды полиции, ФСБ и других силовых структур.

Отравляющие вещества киевского режима

19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о факте применения 19 августа 2022 года против российских военнослужащих токсичного химиката, который является аналогом BZ.

«Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополя. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью «Биоспорин» на украинском языке», — добавил он.

Также Кириллов тогда отмечал, что были зафиксированы случаи применения украинскими военными других отравляющих веществ и химических боеприпасов американского производства.

В частности, по позициям российских войск были применены газовые гранаты американского производства, снаряжённые веществом CS, ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», ядовитое вещество «антрахинон», ёмкость, содержащая смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.

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Вдобавок глава РХБЗ обратил внимание на попытки киевского режима отравить высокопоставленных должностных лиц России. Так, в отношении главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо применялся рицин, а глава ЛНР Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями.

По данным Минобороны РФ, киевский режим при содействии западных кураторов разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса». Она предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

«С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска, которые планируется разместить вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», — заявил Игорь Кириллов.

По его словам, в Киеве полагают, что подобная стратегия «значительно затруднит активность наступательных операций» ВС РФ и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.