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Уральский активист приговорён к двум годам колонии из-за оправдания терроризма

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Центральный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы екатеринбургского активиста по делу об оправдании терроризма.
Уральский активист приговорён к двум годам колонии из-за оправдания терроризма
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что речь идёт о пиарщике и активисте Ярославе Ширшикове.

«Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде.

В июне 2023 года стало известно о возбуждении дела в отношении Ширшикова по делу об оправдании терроризма. Причиной для возбуждения дела, как утверждается, стал пост в социальных сетях, в котором мужчина оправдал теракт в отношении военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлена Татарского. 

20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России и США, по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ. ФСБ показала видео задержания.

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