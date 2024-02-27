Уральский активист приговорён к двум годам колонии из-за оправдания терроризма
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
Уточняется, что речь идёт о пиарщике и активисте Ярославе Ширшикове.
«Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде.
В июне 2023 года стало известно о возбуждении дела в отношении Ширшикова по делу об оправдании терроризма. Причиной для возбуждения дела, как утверждается, стал пост в социальных сетях, в котором мужчина оправдал теракт в отношении военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлена Татарского.
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