Уральский активист приговорён к двум годам колонии из-за оправдания терроризма

Центральный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы екатеринбургского активиста по делу об оправдании терроризма.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что речь идёт о пиарщике и активисте Ярославе Ширшикове.

«Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде.

В июне 2023 года стало известно о возбуждении дела в отношении Ширшикова по делу об оправдании терроризма. Причиной для возбуждения дела, как утверждается, стал пост в социальных сетях, в котором мужчина оправдал теракт в отношении военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлена Татарского.

20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России и США, по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ. ФСБ показала видео задержания.