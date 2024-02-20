В Екатеринбурге задержали гражданку России и США по делу о госизмене
- РИА Новости
«Пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство... причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», — сообщает ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, с февраля 2022 года женщина осуществляла денежные сборы в интересах одной из украинских организаций, которые затем были направлены на приобретение для украинской армии медикаментов и оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, обвиняемую заключили под стражу.
Сотрудники ФСБ ранее завели уголовные дела по статьям о приготовлении к госизмене и об участии в деятельности террористической организации против жителя Коми, намеревавшегося уехать на Украину воевать за ВСУ.