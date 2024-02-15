ФСБ завела дела против намеревавшегося уехать воевать за ВСУ жителя Коми

Сотрудники ФСБ завели уголовные дела по статьям о приготовлении к госизмене и об участии в деятельности террористической организации против жителя Коми, намеревавшегося уехать на Украину воевать за ВСУ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу, до предполагаемого отъезда мужчина снял на фото один из городских объектов в Сыктывкаре, который мог стать мишенью для диверсий.

Уточняется, что злоумышленник в августе-ноябре 2023 года установил контакт с куратором террористического украинского военизированного объединения. В рамках своей деятельности как члена группировка он и сделал соответствующие фото и видео.

В декабре силовики задержали подозреваемого в Белгороде, откуда его этапировали в Сыктывкар.

Ранее суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам за госизмену и диверсию.