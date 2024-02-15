ФСБ завела дела против намеревавшегося уехать воевать за ВСУ жителя Коми
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу, до предполагаемого отъезда мужчина снял на фото один из городских объектов в Сыктывкаре, который мог стать мишенью для диверсий.
Уточняется, что злоумышленник в августе-ноябре 2023 года установил контакт с куратором террористического украинского военизированного объединения. В рамках своей деятельности как члена группировка он и сделал соответствующие фото и видео.
В декабре силовики задержали подозреваемого в Белгороде, откуда его этапировали в Сыктывкар.
Ранее суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам за госизмену и диверсию.