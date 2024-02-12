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Суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам за госизмену и диверсию

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Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам колонии строгого режима по делу об участии в террористической организации, государственной измене и совершении диверсии на железной дороге.
Суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам за госизмену и диверсию
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Он признан виновным и приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит её слова ТАСС.

Как уточняется, 22-летний житель Омска в мае прошлого года совершил диверсию на объекте инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги. Кроме того, фигурант является сторонником нацистской идеологии и участником организации «Легион «Свобода России»*.

Также украинские кураторы поставили перед ним задачу по осуществлению разведки возле воинских частей Минобороны России.

Однако в июне 2023 года мужчина был задержан.

Ранее Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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