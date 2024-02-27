ФСБ пресекла в Запорожской области теракт с использованием отравляющего вещества

ФСБ России пресекла в Запорожской области теракт с использованием отравляющего вещества, задержаны трое граждан Украины.

«Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ», — сообщила российская спецслужба.

Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США, подчеркнули в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК России («Террористический акт»).

19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие не только в ходе боевых действий, но и для осуществления терактов. Так, 5 декабря 2023 года глава администрации ЛНР Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями.