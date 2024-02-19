Пострадавших среди гражданских нет: ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожья

В Запорожской области предотвращена подготовка теракта с применением самодельного взрывного устройства в отношении одного из политических деятелей. Как сообщили в ФСБ, пресечена деятельность гражданина РФ Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины. Он был нейтрализован, оказав вооружённое сопротивление при задержании. При обыске у преступника изъяли пистолет Макарова с патронами. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Запорожье предотвращён теракт в отношении одного из местных политических деятелей, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — говорится в сообщении.

Мужчина оказал вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован. Указывается, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы. В данный момент силовики проводят комплекс неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. Координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», — подчеркнули в ФСБ.

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Противодействие преступной деятельности киевского режима

13 февраля силовики предотвратили подрыв газораспределительной станции в Ленинградской области. Был задержан исполнитель преступления, которым оказался гражданин Украины, действовавший по заданию СБУ. У него изъяли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.

12 февраля в Воронеже был задержан гражданин Белоруссии, причастный к поджогу в Туле тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб.

Задержанный, который до этого отбывал наказание в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ, в январе установил контакт с сотрудником украинских спецслужб.

После этого мужчина прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и осуществил поджог электроподстанции. Он представил отчёт об этих действиях куратору, за что получил денежное вознаграждение и следующее задание — поджог трансформаторной электроподстанции и насосной станции в Воронеже.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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5 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Были задержаны трое граждан РФ, которые по заданию СБУ готовили в Симферополе подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей региона. У злоумышленников обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой мины немецкого производства. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение взрывных устройств».

Заседание НАК

13 февраля состоялось заседание Национального антитеррористического комитета. По его итогам стало известно, что с начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или подпавшие под влияние антироссийской пропаганды.

Как заметил председатель НАК директор ФСБ Александр Бортников, международные террористические организации на фоне СВО активизировали вербовку через интернет, пытаясь найти потенциальных исполнителей террористических преступлений.

«Западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — говорится в сообщении НАК.