ФСБ ликвидировала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

Сотрудники ФСБ России нейтрализовали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт против одного из политиков Запорожской области.

Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По представленным данным, гражданин России по имени Виталий Дятленко являлся агентом СБУ, которого завербовала спецслужба Украины. Он планировал совершить теракт перед выборами с применением самодельного взрывного устройства.

«При попытке задержания Виталий Дятленко оказал вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован», — рассказали в ФСБ.

В результате мирные жители и правоохранители не пострадали.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области.