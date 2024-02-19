ФСБ ликвидировала агента СБУ, готовившего теракт в Запорожской области
Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По представленным данным, гражданин России по имени Виталий Дятленко являлся агентом СБУ, которого завербовала спецслужба Украины. Он планировал совершить теракт перед выборами с применением самодельного взрывного устройства.
«При попытке задержания Виталий Дятленко оказал вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован», — рассказали в ФСБ.
В результате мирные жители и правоохранители не пострадали.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области.