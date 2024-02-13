ФСБ предотвратила подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что в районе газораспределительной станции был задержан «иностранный гражданин, украинец по национальности».
«У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле», — заявили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело.
18 января в Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.
Также сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда за причастность к распространению в интернете экстремистских материалов, в которых он выражал поддержку Украине и призывал применять насилие в отношении россиян.