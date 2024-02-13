RT в Telegram
Подпишись

ФСБ предотвратила подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ России пресекли диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что в районе газораспределительной станции был задержан «иностранный гражданин, украинец по национальности».

«У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле», — заявили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело.

18 января в Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда за причастность к распространению в интернете экстремистских материалов, в которых он выражал поддержку Украине и призывал применять насилие в отношении россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить