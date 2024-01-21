Объекты критической инфраструктуры Ленинградской области перешли на особый режим
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Об этом пресс-служба областного правительства информирует в Telegram-канале.
«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.
Уточняется, что подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения на прилегающих территориях.
18 января в Минобороны России заявили, что расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.