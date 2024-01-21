Объекты критической инфраструктуры Ленинградской области перешли на особый режим

В Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.

Об этом пресс-служба областного правительства информирует в Telegram-канале.

«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.

Уточняется, что подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

18 января в Минобороны России заявили, что расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.