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Объекты критической инфраструктуры Ленинградской области перешли на особый режим

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В Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.
Объекты критической инфраструктуры Ленинградской области перешли на особый режим
  • Gettyimages.ru

Об этом пресс-служба областного правительства информирует в Telegram-канале.

«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.

Уточняется, что подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

18 января в Минобороны России заявили, что расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.

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