Минобороны: два дрона ВСУ нейтрализованы над Московской и Ленинградской областями

Расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники противника были нейтрализованы около 01:30 мск. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летевший к Москве БПЛА уничтожен в Подольском городском округе.