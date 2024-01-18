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Минобороны: два дрона ВСУ нейтрализованы над Московской и Ленинградской областями

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Расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники противника были нейтрализованы около 01:30 мск.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летевший к Москве БПЛА уничтожен в Подольском городском округе.

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